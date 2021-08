"Faut se barrer, il y a le feu !" - Un groupe de Belfortains échappe aux flammes dans le Vaucluse

Lorsqu'ils sont arrivés dans le Vaucluse lundi 16 août, ces huit amis Belfortains espéraient surtout passer une semaine de vacances tranquilles dans le village de Saint-Hyppolite-le-Graveyron. Mais dans la nuit de lundi à mardi, un gros incendie s'est déclaré à Baume-de-Venise, tout près. Ils ont dû évacuer leur location en catastrophe.

"En quinze minutes, les flammes étaient à dix mètres de la maison"

Vers 2 heures du matin mardi 17, le voisin de leur villa arrivent en courant : "Faut se barrer, il y a le feu !" explique Félix, l'un des Belfortains, qui constate les flammes à une centaine de mètres. "On a réveillé tout le monde en catastrophe, on a pris tout ce qu'on pouvait le plus vite possible, et on est sorti." L'évacuation rapide leur a permis d'échapper aux flammes, qui se rapprochaient très rapidement. "En quinze minutes, elles étaient à dix mètres de la maison" précise Félix.

"C'était impressionnant, il y avait beaucoup de vent, ça avançait à une vitesse incroyable"

En contrebas de la colline, les amis voient les flammes dépasser "de cinq-six mètres" la cime des sapins.

Réfugiés au centre du village, avec l'ensemble des habitants, les Belfortains se réfugient dans la salle des fêtes à la demande du maire. "Mais il y avait beaucoup de fumée, alors on a décidé de partir". Les amis roulent alors vers Carpentras où ils ont pu trouver un hôtel pour passer la nuit.

Le feu a repris ce mercredi matin à Baume-de-Venise, 30 hectares supplémentaires ont été brûlés.