Faute de monde, le vaccinodrome de Perpignan déménage du parc des expos vers le Carré d'Or

Le grand centre de vaccination de Perpignan s'apprête à déménager ce samedi vers le centre commercial Carré d'Or, entre Perpignan et Canet.

Bientôt plus de soignants ni de vaccins au parc des expos de Perpignan. Le vaccinodrome va fermer ses portes ce samedi. "En six mois, nous y avons vacciné 210.000 personnes", explique le responsable des lieux, le docteur Jean-Louis Bolte. "Mais ces dernières semaines, nous accueillons en moyenne entre 150 et 200 personnes par jour, c'est dix fois moins qu'au printemps. Les locaux sont donc devenus trop grands".

Le mois dernier, la décision avait donc été prise de déménager. Et c'est finalement au centre commercial du Carré d'Or que les soignants iront travailler dès le mardi 2 novembre. "Il s'agit d'un endroit stratégique puisque sur la ville de Perpignan, le centre de vaccination de l'hôpital reste ouvert. Il était donc logique maintenant de couvrir la couronne sud de la ville, surtout que le centre d'Argelès a déjà fermé," explique Jean-Louis Bolte.

Ce nouveau vaccinodrome, plus petit, sera installé à côté du point de vente Ikéa. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h30.