Faute de moyens, les magistrats de Montpellier rendent une décision toutes les 6 minutes !

Les magistrats de la juridiction de Montpellier dénoncent une nouvelle fois le manque de moyens, ils doivent rendre 80 décisions par jour, soit une décision toutes les 6 minutes. "On ne peut plus rendre une justice de qualité dans ces conditions". Il faudrait deux fois plus de magistrats

"Nous nous sommes adaptés à la pénurie mais nous travaillons dans l'urgence, et sous pression ce qui peut nous amener à faire des erreurs. Les gens doivent savoir dans quelles conditions nous travaillons" Fabrice Belargent, le procureur de Montpellier ne cache pas sa colère. Aujourd'hui la juridiction de Montpellier compte 17 magistrats pour 848 000 habitants, cela fait 2 magistrats pour 100 000 habitants. C'est moins que la moyenne en France (2,4) et surtout très loin de la moyenne européenne (11, 25). Pour être dans la moyenne européenne, il faut 78 magistrats de plus à Montpellier.

Il faudrait doubler le nombre de magistrats du parquet pour travailler dans des conditions raisonnables

Le nombre de dossiers augmente sans cesse, les affaires à traiter sont de plus en plus complexes, de nouvelles circulaires de politique pénale arrivent chaque année (par exemple depuis deux mois, l'obligation de prévenir la victime de violences conjugales lorsque l'agresseur est relâché) ce qui donne de plus en plus de travail à la justice, sans aucun moyen supplémentaire. "Ces nouvelles circulaires sont souvent légitimes, mais il faut nous donner les moyens de les appliquer" ajoute Fabrice Bellargent.

La mise en place d'un bracelet anti-rapprochement par exemple, c'est une demi journée de travail, il faut recevoir la victime, installer le matériel, vérifier le fonctionnement, parfois sortir du palais de justice car il n'y a pas de réseau internet suffisant à l'intérieur. En 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l'installation de 38 bracelets anti-rapprochement.

Aujourd'hui en moyenne, un procureur en Europe gère 189 affaires par an. A Montpellier c'est 2800 ! Chaque magistrat rend 80 décisions par jour, soit une toutes les 6 minutes. Chaque juge d'instruction ne peut consacrer que deux ou trois jours à chacun de ses dossiers.

Nous manquons de moyens pour juger plus et pour juger mieux

La présidente du tribunal judiciaire de Montpellier fait le même constat sur ce manque crucial de moyens. "Nous sommes aujourd'hui 56 magistrats du siège, mais avec les congés maternité ou les arrêts maladies, il manque toujours trois ou quatre personnes, et c'est tout de suite très compliqué. Pour déstocker les dossiers qui s'accumulent et rester dans des délais de jugement raisonnable, nous avons ajouté des audiences le vendredi sur la base du volontariat. Mais nous manquons de salles d'audience" explique Catherine Lelong

Aujourd'hui un juge des tutelles n'a en moyenne que 15 minutes pour décider d'une mesure de protection. "C'est une situation qui n'est plus acceptable"

La situation n'est pas plus confortable du côté des greffiers, on compte 213 fonctionnaires, mais de nombreux postes sont vacants.

Sans parler des conditions matérielles dénoncées aussi par les magistrats du parquet et du siège. Le système informatique est ancestral, sous dimensionné. "Là où ça fonctionne le mieux, c'est le weekend, quand la bande passante n'est pas saturée" ironise le procureur.

Une situation que les justiciables ont bien du mal à comprendre et à accepter "Et c'est bien normal" ajoute Fabrice Belargent. Lorsqu'une victime arrive à l'audience et qu'elle apprend que son affaire est renvoyée, c'est forcément une déception.

Malgré ces conditions de travail très difficiles, le tribunal de Montpellier arrive encore à traiter dans un délai raisonnable. Il ne reste plus que 1600 dossiers en stocks contre 2 000 en 2020. Les ordonnances pénales ou la procédure du plaider coupable ont permis de limiter le nombre de dossiers qui arrivent en audience devant le tribunal.

Mais tout cela repose sur la bonne volonté des juges, des procureurs, des greffiers qui travaillent en moyenne 50 à 55 heures par semaine. "Nous avons encore la passion du métier, le sens du service public, l'intérêt du justiciable, mais savoir que nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes et c'est particulièrement insupportable"