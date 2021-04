Girondins de Bordeaux : visé par une campagne de faux avis de recherche, le président du club porte plainte

Frédéric Longuépée hausse le ton. Suite au collage d'affiches qui appelaient à sa "capture" ces derniers jours dans l'agglomération bordelaise, le président des Girondins de Bordeaux a décidé de porter plainte. Une plainte contre X pour « diffamation » et « incitation à la commission d’une infraction sur sa personne ».

De leur côté, les Ultramarines annoncent que certains de leurs membres sont convoqués au commissariat la semaine prochaine. Le porte-parole du groupe de supporter, Florian Brunet, est concerné. Les Ultramarines assurent également n'avoir aucun lien avec ces affiches.

Ce dépôt de plainte intervient dans un contexte toujours très tendu pour le club bordelais sur le terrain. Les Marine et Blanc, qui reçoivent Monaco au Matmut Atlantique à 17h ce 18 avril, ne sont qu'à six points du premier relégable de Ligue 1, Nîmes, alors qu'il ne reste que six journées avant la fin du championnat.

