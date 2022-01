De faux billets de 50 euros saisis par la police de Biarritz

De la fausse monnaie circule actuellement au pays Basque. Les policiers de Biarritz viennent d'en apporter la preuve en interpellant un jeune homme de 23 ans dans une grande surface d'Hendaye, alors qu'il tentait d'écouler quelques billets. Lors de la perquisition effectuée à son domicile d'Anglet, les policiers ont mis la main sur de nombreuses fausses coupures de "moyenne facture" selon les enquêteurs. Au total ce sont 58 billets contrefaits qui ont été saisis. Placé en garde à vue, le jeune homme, qui s'est reconverti dans la vente de voitures depuis sa sortie de prison, dit avoir été victime lui même d'un escroc. Il a été remis en liberté mais l'enquête se poursuit.

L'affaire commence au casino de Biarritz

L'affaire a débuté le jeudi 13 janvier 2020. Un couple de bayonnais se rend au casino de Biarritz. Le caissier s'aperçoit que les billets qu'ils veulent changer pour aller jouer, sont des faux. La police est alertée. Les deux jeunes gens âgés de 18 ans sont arrêtés et placés en garde à vue. Ils expliquent avoir vendu un téléphone portable et que la transaction a eu lieu avec de l'argent liquide. Ils vont donner la description de l'acquéreur, qui finalement va s'avérer être l'individu arrêté à Hendaye. Mis hors de cause, les deux jeunes gens ont été remis en liberté. Les policiers de Biarritz mettent en gardent les commerçants, leurs demandent d'être vigilants sur la circulation actuellement de cette fausse monnaie.