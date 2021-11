Faux enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : "Elle nous a bien eus, c'est quand même grave"

La jeune Mayennaise de 17 ans, retrouvée vivante mardi soir après une disparition inexpliquée alors qu'elle était partie courir, a reconnu ce vendredi "avoir menti" et "n'avoir pas été enlevée", a indiqué dans un communiqué le parquet de Laval.

Sa disparition, signalée lundi en fin de journée, avait plongé dans l'angoisse ses proches et toute la région. 200 militaires avaient été mobilisés pour la retrouver dans la forêt de Bellebranche et dans le secteur du village de Saint-Brice. Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte.

"Elle a tout inventé, c'est quand même grave"

24 heures plus tard, elle était réapparue dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe. Rapidement, elle avait expliqué avoir été enlevée et séquestrée par des ravisseurs. Une camionnette verte aurait servi au rapt. Les enquêteurs n'ont rien trouvé, son récit étant truffé d'incohérences.

Lors de son audition ce vendredi, elle a précisé avoir rejoint à pied Sablé-sur-Sarthe et donc avoir tout inventé, elle s'est dite désolée d'avoir causé une mobilisation aussi importante. Le maire de Saint-Brice, André Boisseau, se dit ce vendredi soir dépité par le dénouement de l'affaire : "elle nous a bien eus, elle nous a mis dans l'angoisse, dans la peur pendant 24 heures. Disons que c'est triste pour ces parents, je comprends pas trop son geste, la petite qui a inventé ça c'est quand même grave. D'un autre côté je suis soulagé qu'on puisse reprendre une vie normale".

L'adolescente mayennaise fera l'objet d'une procédure judiciaire pour dénonciation d'une infraction imaginaire.