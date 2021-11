Faux enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : les riverains veulent "comprendre ce qui s'est passé dans sa tête"

"On veut comprendre ce qui a pu l'amener à inventer un scénario pareil..." Après les aveux de la jeune joggeuse vendredi 12 novembre, les habitants de Saint-Brice, un village d'environ 500 habitants au sud de la Mayenne, tentent de comprendre les circonstances de ce faux enlèvement. La lycéenne de 17 ans est poursuivie pour "dénonciation d'infraction imaginaire" selon le parquet de Laval.

Une prise en charge médicale "pour éviter que ça ne se reproduise"

Le calme est revenu à Saint-Brice, après une semaine d'inquiétude durant laquelle près de 200 gendarmes ont investi les rues, aidés d'un hélicoptère qui s'est posé sur le terrain de football de cette petite commune. Comme de nombreux parents, Laetitia a interdit ses enfants de sortir durant toute la semaine, craignant que des ravisseurs soient à proximité. "Même pour faire rentrer le chat, je fermais tout de suite la porte à clé", se souvient cette maman de deux adolescents de 11 et 15 ans. Elle attend désormais des précisions sur les motivations de la jeune joggeuse. "Le fait de découper son t-shirt, de laisser ses écouteurs dans la forêt : il y a eu toute une réflexion en amont pour en arriver-là."

Véronique regrette les conséquences de ce mensonge. "Beaucoup de gens ici ont eu peur, je lui en veux sans lui en vouloir." Pour Laetitia, il est important que la jeune femme soit prise en charge par des experts médicaux "pour éviter que ça ne se reproduise et l'aider à grandir : dans un an, elle sera majeure !". "Non, elle reste un enfant à 17 ans, tout le monde a fait des bêtises dans sa jeunesse", tempère de son côté Sylvain, un voisin. "Est-ce qu'elle a fait du stop ? Où a-t-elle dormi lundi soir ?", s'interroge celui qui fait chaque jour les dix kilomètres qui séparent Saint-Brice de Sablé-sur-Sarthe où la joggeuse est réapparue mardi soir.

Quand pourra-t-elle retourner au lycée ?

Dans les rues de Sablé-sur-Sarthe, la vie a repris son cours. La jeune femme a été retrouvée mardi, rue Gambetta, dans un kebab qui a rouvert ses portes vendredi soir. "On ne pensait pas que ça puisse arriver dans une petite ville comme chez nous", lance Martine, une habitante du centre-ville. Ce sont les parents qui sont le plus à plaindre parce qu'il y a des gens qui vont peut-être réagir méchamment envers eux, alors que, malheureusement, tous ceux qui ont des enfants, ça peut leur arriver. On élève nos enfants correctement mais on peut découvrir un parcours inimaginable."

Elle sera peut-être victime de harcèlement scolaire" Pierre, lycéen dans le même établissement.

Pierre, 18 ans, étudie dans le même lycée professionnel que la joggeuse. "Je ne sais pas si elle pourra retourner au lycée cette année, ça sera compliqué, surtout si les gens savent qu'elle a fait ça. Elle sera peut-être victime de harcèlement", craint le jeune homme avant d'ajouter que les lycéens étaient très inquiets durant toute la semaine. La jeune femme est également pompier volontaire, en parallèle de ses études. "Elle était un modèle pour ma fille", explique le père d'une de ses amies de lycée.

Que s'est-il réellement passé ? D'autres personnes sont-elles impliquées ? Ce faux enlèvement était-il prémédité ? L'enquête suit son cours et la joggeuse sera de nouveau entendue dans le cadre de la procédure. De son côté, le maire de Saint-Brice, André Boisseau, réagit : "C'est triste pour ses parents, je ne comprends pas trop son geste, la petite qui a inventé ça, c'est quand même grave !"