Faux enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : retour sur une semaine aux multiples rebondissements

Ça a été une semaine riche en émotion et en rebondissements en Mayenne. La jeune fille portée disparue lundi à Saint-Brice, dans le sud du département, et recherchée pendant 24 heures par 200 gendarmes, a menti. Devant les enquêteurs ce vendredi, elle a avoué "ne pas avoir été enlevée", contrairement à ses premières déclarations après avoir été retrouvée vivante dans un restaurant. France Bleu fait le point sur ces cinq jours d'enquête.

Une disparition inquiétante à Saint-Brice

L'alerte est donnée lundi 8 novembre à 18h50. Les parents d'une jeune fille originaire de Saint-Brice signalent sa disparition. La lycéenne de 17 ans est partie, comme à son habitude, faire un jogging aux alentours de 16h dans la commune mais n'est pas rentrée. Elle utilisait une application pour courir et publiait son parcours en temps réel sur les réseaux sociaux. Lundi soir, l'application de running s'est arrêtée net, au carrefour de trois routes de campagne.

Les gendarmes déploient alors d'importants moyens pour la retrouver. 20 militaires sont engagés dès le lundi soir, ils sont rapidement 50, puis 120 à sillonner la commune mayennaise. L'enquête est confiée à la section de recherches d’Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Inquiétudes et mobilisation des gendarmes

Le mardi matin, le père de la jeune fille découvre son téléphone et ses écouteurs présentant des "traces de sang" dans le secteur de la forêt de Bellebranche. L'inquiétude grandit, et ce sont bientôt 200 gendarmes qui sont mobilisés à sa recherche. Des militaires de Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Sarthe sont déployés sur le terrain, ainsi qu'un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et une brigade fluviale de Nantes.

Les plongeurs sondent un étang et un cours d'eau. Un large périmètre de trois kilomètres est bouclé autour de Saint-Brice par la gendarmerie. Lors d'un point presse en fin de journée mardi, la procureure de la République de Laval indique qu'"aucune piste n'est écartée". Céline Maigné décrit la jeune fille disparue comme "parfaitement insérée, entourée, sportive, qui poursuit ses études dans un lycée de la région".

Un homme interpellé puis relâché

Un homme de 42 ans est interpellé lundi par les gendarmes. L'homme, en état d'ébriété, a appelé à plusieurs reprises les gendarmes pour se renseigner sur la disparition de la jeune fille. Il est alors interpellé et placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue.

Les enquêteurs cherchent à "éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences de ses premières déclarations", déclare Céline Maigné, la procureure de Laval. L'homme est finalement remis en liberté sans poursuites judiciaires le mardi. "Les investigations réalisées ont permis d'éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure et d'écarter l'implication de la personne mise en cause", indique le parquet.

Le soulagement

Mardi soir, c'est le soulagement : la jeune fille de 17 ans est retrouvée vivante dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres du lieu de sa disparition. Le gérant du kebab témoigne sur franceinfo : "Je l'ai installée à l'arrière du restaurant, elle avait l'air choqué. Les gendarmes sont venus assez vite. Très content qu'elle aille bien." Hospitalisée à Angers, la lycéenne est en état de choc et légèrement blessée.

Dans ses premières déclarations, la joggeuse affirme avoir échappé à deux hommes et évoque une camionnette verte utilisée par ses ravisseurs. "Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur les circonstances de la disparition, aidés par les déclarations de la jeune fille", explique le lendemain la procureure de Laval. A ce stade, il n'y a aucune interpellation, fait savoir le parquet. La jeune fille peut rentrer chez elle mercredi après-midi.

Auditions et incohérences

Mercredi matin, certains accès de la commune de Saint-Brice sont toujours bloqués. Les enquêteurs de la gendarmerie sillonnent les maisons et les magasins de la rue Gambetta, à Sablé-sur-Sarthe, où la jeune fille a été retrouvée. A ce moment-là, c'est encore la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée par les enquêteurs.

La procureure de Laval annonce mercredi soir que les "investigations sur les lieux des faits touchent à leur fin, ce qui va permettre le désengagement des militaires de la gendarmerie sollicités à cet effet". La section de recherche d'Angers et la brigade de recherches de Château-Gontier "poursuivent un travail minutieux d'auditions, réquisitions, vérifications pour préciser le déroulement de la journée pendant laquelle la jeune femme a disparu".

Jeudi, la thèse de l'enlèvement semble s'éloigner de plus en plus. La camionnette verte évoquée par la jeune fille est introuvable.

Les aveux

Face aux doutes qui émergent autour des déclarations de la lycéenne, elle est une nouvelle fois entendue vendredi 12 novembre pour lever les possibles incohérences qui peuvent entourer son récit. A l'issue de cette audition, un communiqué du parquet est envoyé. L'adolescente a bel et bien menti. "La première version de la jeune joggeuse fait le récit d'un enlèvement par deux jeunes hommes la frappant et l'emportant dans une camionnette verte dans une maison d'où elle serait parvenue à s'échapper en frappant l'un d'entre eux, resté seul", indique la procureure de Laval.

Mais Céline Maigné souligne ensuite que la lycéenne a avoué "ne pas avoir été enlevée", elle s'est rendue à Sablé-sur-Sarthe "à pied". Ses blessures sont "d'origine accidentelle" : "Elle aurait notamment découpé son tee-shirt avec une paire de ciseaux". L'adolescente est "désolée d'avoir causé une mobilisation importante".

La procureure annonce enfin que l'adolescente de 17 ans "fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire".