Faux enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : un long travail de rédemption attend l'adolescente

Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de la jeune fille de 17 ans pour mettre en scène et inventer son enlèvement à Saint-Brice, en Mayenne ? Pour Alain Bauer, professeur de criminologie et invité de France Bleu Mayenne ce lundi, "il y a beaucoup d'affaires comme celle-là, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines encore on s'interrogeait sur les motivations d'une jeune fille, qui n'ayant pas participé à un cours, et n'ayant rien vu du programme du professeur Samuel Paty, avait généré, par des déclarations imaginaires, des mensonges répétées, son assassinat."

Des doutes très rapidement

Au lendemain de la découverte de l'adolescente dans un kebab à Sablé-Sur-Sarthe, les gendarmes saisissent les vidéos des caméras de surveillance de la rue Gambetta, là où la joggeuse a été retrouvée. Mais il ne se passe rien. Pas de portrait robot, pas d'avis de recherche, pas d'arrestation. Pour Alain Bauer, "on a toujours des doutes quand le début de l'histoire ne correspond pas à ce qui se produit d'habitude quand il y a ce type d'événement, mais ce n'est qu'un doute, un doute ce n'est pas une certitude, les gendarmes eux-mêmes ont rapidement compris qu'il fallait permettre à la jeune fille d'assumer son mensonge."

Première cause de mensonge, l'amour

Pour le criminologue, "on invente une histoire à cause d'une rencontre amoureuse qu'on ne veut pas assumer, le deuxième c'est se créer un personnage dans le monde virtuel et le transposer dans le monde réel, la frontière est de plus en plus fine entre le monde virtuel et le monde réel. Un petit mensonge devient un gros mensonge, un énorme mensonge et on est confronté à la réalité, et la réalité c'est ce que nous vivons avec le cas de cette adolescente."

Il va falloir qu'elle aille au bout des explications de toute cette mise en scène. - Alain Bauer, professeur de criminologie

Comment se reconstruire après une telle affaire ?

Comment reprendre sa vie en main quand on a été sous le feu des projecteurs pendant cinq jours ? Tout le monde connait aujourd'hui son prénom, son nom, son visage, son adresse. Pour Alain Bauer, "la réparation passe par la rédemption. Mais elle va porter ce mensonge sur elle, dans le regard des autres, la difficulté c'est qu'elle était très active, pompier volontaire, sportive et lycéenne très intégrée dans son établissement. Elle va aussi devoir rendre des comptes devant la justice de crime imaginaire."