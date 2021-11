Faux enlèvement d'une joggeuse en Mayenne : une mobilisation inutile ? Non répond un officier de gendarmerie

La jeune joggeuse mayennaise qui disait avoir été enlevée par deux ravisseurs pendant 24h "a indiqué avoir menti et ne pas avoir été enlevée" lors de son audition vendredi a expliqué le Parquet de Laval dans un communiqué publié ce vendredi soir. Selon la procureure Céline Maigné, la lycéenne s'est rendue à Sablé-sur-Sarthe "à pied". Ses blessures sont "d'origine accidentelle", poursuit-elle : "Elle aurait découpé son tee-shirt avec une paire de ciseaux".

Partie faire un jogging lundi milieu d'après-midi, l'adolescente n'était pas rentrée à son domicile dans la soirée. L'alerte avait alors été donnée par ses proches, jusqu'à 200 gendarmes avaient été mobilisés. La lycéenne a finalement été retrouvée vivante dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe mardi soir. Dans ses premières déclarations, la jeune joggeuse avait déclaré avoir échappé à deux ravisseurs, qui auraient utilisé une camionnette verte. Tout a été inventé.

"La disparition d'un mineur est toujours structurellement inquiétante"

Dans ses premières déclarations, la jeune joggeuse avait déclaré avoir échappé à deux ravisseurs, qui auraient utilisé une camionnette verte. Tout a été inventé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont déploré la mise en place d'un dispositif de secours aussi impressionnant pour rien. Le Capitaine Marc Rollang, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, justifie, lui, cette mobilisation : "la gendarmerie intervient, la gendarmerie répond présent. Lundi soir, un père de famille se présente à une brigade pour signaler une disparition inquiétante. Inquiétante parce que la disparition d'un mineur est toujours structurellement inquiétante. Les gendarmes, en réaction, parce que c'est leur métier, se sont alors engagés massivement. Et cette mobilisation s'est durcie au fur et à mesure, le Parquet a requalifié la disparition en enlèvement et séquestration pour signaler que tous les marqueurs avaient alors, d'une manière ostensible, un caractère criminel. Je considère cette mobilisation justifiée, l'inverse n'aurait pas été audible" confie-t-il à France Info.

L'affaire ne va pas s'arrêter là. L'adolescente de 17 ans "fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire".