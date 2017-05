Un faux mage condamné pour pédophilie à 7 ans de prison à Béziers

Une peine très lourde, de 7 ans ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers ce vendredi à l'encontre d'un pédophile se disant magicien. Cet homme attirait les jeunes garçons à ses cours de boxe gratuits à Bessan, près de Béziers, depuis près de dix ans.

Sa magie, " elle lui vient de son grand-père guadeloupéen" dit-il. Pas de chance, il se tient face à une présidente du tribunal qui a travaillé dix ans en Guadeloupe. Elle n'a jamais entendu parler de son rituel pervers, avec des préadolescents, divers accessoires, et des actes sexuels, sans pour autant que l'on puisse parler de viol au sens de la loi.

Tous les pédophiles ont leur technique pour trouver leurs proies et s'assurer de leur silence. Lui c'était la boxe enseignée bénévolement à Bessan. Durant dix ans.

Et pour les garçons qu'ils sentait fragiles et assez crédules, la promesse d'utiliser sa magie pour qu'ils plaisent aux filles, pour des bonnes notes, ou pour réussir le permis. Le silence, ils l'obtenait par son rituel tellement ridicule, et ses actes offensants, lui garantissant doublement croyait-t-il que la honte serait le meilleur des bâillons.

Mais l'un d'eux a osé parler, puis un autre, six en tout.

"Quand on a subi ces choses là, on n'aime pas trop en parler. Ça a été trés dur, j'ai eu le soutien de ma famille, de ma copine... heureusement car sinon, je ne m'en serais pas sorti"

L'une des victimes a accepté de témoigner Copier

Jugeant ce pervers particulièrement dangereux, le tribunal a clairement affirmé qu'il considérait ses délits exactement comme des crimes en lui infligeant 7 ans ferme , une sévérité rare pour un tribunal correctionnel, à l'encontre d'un prévenu jamais condamné auparavant. La peine la plus lourde encourue y est de 10 ans. Plus de soixante mille euros seront octroyés en dédommagement aux victimes, exactement ce qu'elles ont demandé.