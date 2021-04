Faux masques français à Châteauroux : plusieurs millions d'euros de bénéfice illicite ?

La révélation de cette fraude avait eu un retentissement national début avril. Une entreprise installée à Châteauroux importait des masques venus de Chine pour les reconditionner dans des boîtes estampillées Made in France. La répression des fraudes est intervenue dans ce dossier. Une dizaine de salariés se battent pour faire valoir leurs droits et pour recevoir des salaires en retard. Une audience devant les prud'hommes de Châteauroux est prévue ce jeudi 22 avril à 14 heures. Elle devrait acter l'obligation de l'entreprise de verser les salaires.

Une fraude à plusieurs millions d'euros ?

Ces derniers jours, grâce à l'intervention de la préfecture de l'Indre et des services de la DIRECCCTE (la direction régionale des entreprises), plusieurs anciens salariés de Coveix ont pu avoir des documents très importants : le reçu du solde de tout compte et une attestation Pôle emploi. Mais les salaires n'ont toujours pas été versés et le patron de Coveix reste injoignable. Selon nos informations, il avait été placé en garde à vue au début du mois d'avril avant d'être relâché.

Les premiers éléments de l'enquête font état d'une fraude bien organisée et plutôt lucrative. Il pourrait y avoir plusieurs millions d'euros de bénéfice illicite issu de cette activité. Dans un spot diffusé sur les réseaux sociaux, Coveix se targuait pourtant de pratiquer des prix très attractifs. Les agents de la répression des fraudes ont saisi près de quatre millions de masques lors de leur intervention.