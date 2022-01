Faux pass sanitaire en Dordogne : "Je ne me doutais de rien" témoigne l'infirmière dont le compte a été piraté

"Je ne me doutais d'absolument rien". Une infirmière libérale de Dordogne a vu son compte professionnel de l'Assurance maladie piraté par des faussaires, qui ont émis pas moins de 35 faux pass sanitaires en son nom. Elle souhaite rester anonyme, mais elle témoigne au micro de France Bleu Périgord, pour alerter les soignants du départements et les appeler à la vigilance.

Emilie* n'a pas pris part à la campagne de vaccination, à laquelle peut participer presque tout le personnel soignant. "Pas le temps", elle a trop de patients dont elle doit s'occuper à son cabinet, et des journées déjà trop courtes. Mais l'Assurance maladie lui a quand même ouvert un compte pour émettre des certificats de vaccination, comme tous les soignants, sur son compte professionnel protégé par un identifiant et un mot de passe.

Elle n'avait pas consulté son compte depuis plusieurs semaines

"Courant décembre, je pars embaucher, avant je prends le temps de prendre un petit café et j'ai cinq minutes pour regarder les journaux. Je regarde l'actu sur France Bleu, et je vois qu'on parle d'une infirmière et d'une pharmacienne qui se sont rendues compte qu'on avait utilisé leur compte pour créer de faux pass", raconte Emilie.L'article en question, publié par France Bleu Béarn, parle effectivement d'un trafic de faux pass démantelé par la gendarmerie dans les Hautes-Pyrénées.

"N'ayant pas consulté mon compte depuis plusieurs semaines, je me suis connectée. Et là, je me rends compte que 35 dossiers de patients avaient été créés", raconte l'infirmière. "Je n'ai pas percuté tout de suite, j'ai cru d'abord à un transfert de dossiers, une erreur de la Sécurité sociale, mais en me connectant sur ces dossiers, je vois qu'il y a bien mon nom en tant que vaccinateur".

"Je pense que je ne suis pas la seule"

Sauf qu'Emilie n'a vacciné personne. Elle appelle l'assurance maladie, qui lui dit de porter plainte immédiatement, car son compte a été piraté. L'infirmière se demande pourquoi c'est tombé sur elle : "Je me suis sentie sotte ! De ne pas avoir vu que quelqu'un avait pu rentrer sur mes compte, avait pris mon identité... est-ce que j'ai fait une erreur ? Honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a des exemples ailleurs en France. C'est juste que j'ai découvert le pot-aux-roses".

Emilie veut que son témoignage puisse alerter les soignants : "Le seul appel que je peux faire, c'est : vérifiez simplement vos comptes, même si vous ne vaccinez pas. Il faut qu'on soit tous vigilants à ce niveau-là". Elle a porté plainte auprès du parquet de Périgueux, qui a chargé la police judiciaire de Bordeaux d'enquêter. La procureure rappelle que l'émission, comme l'usage, d'un faux pass sanitaire est un délit puni de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

*Le prénom a été modifié