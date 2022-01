Faux pass sanitaire : une médecin et deux employés de pharmarcie de Roubaix placés en garde à vue

Quatre personnes ont été placées en garde à vue pour trafic de faux pass sanitaires. Parmi elles, trois professionnels de santé sont mis en cause. Mercredi 19 janvier, la police judiciaire de Lille a interpellé une médecin et deux employés d'une pharmacie dans le quartier du Pile à Roubaix. Tous les trois soupçonnés d'avoir distribué de faux pass sanitaires, ils sont placés en garde à vue. Les deux employés de pharmacie ont été relâchés jeudi matin. Mais la garde à vue de la médecin a été est prolongée. L'ex-compagnon de cette femme a également été placé en garde à vue.

Menacés de ne plus pouvoir exercer

Les enquêteurs contrôlent actuellement les ordinateurs et les téléphones portables des concernés afin de différencier les vrais, des faux pass sanitaires délivrés. L'enquête se poursuit. Pour rappel, les utilisateurs de faux pass risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. La sanction est encore plus lourde pour les faussaires et les revendeurs. Les médecins, kinés, infirmiers ou encore les pharmaciens complices du trafic, encourent en plus, une interdiction d'exercer leur profession.