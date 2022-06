Faux pass sanitaire : une nouvelle infirmière de Dordogne porte plainte pour piratage

Il s'agit de la deuxième infirmière de l'agglo de Périgueux à porter plainte pour piratage selon la procureure de la République de Périgueux. Une infirmière libérale de Périgueux a porté plainte le 3 juin dernier car elle a remarqué sur son compte Ameli l'émission de 10 fausses attestations de vaccination. Ces attestations ont été émises quelques jours avant, en juin et en mai dernier. L'investigation est en cours pour retrouver l'origine du piratage. "Les bénéficiaires" de ces attestations sont facilement identifiables.

En janvier dernier, on vous a parlé d'un premier piratage en Dordogne. Une infirmière de Coulouniex-Chamiers qui, en entendant parler des piratages, est allé vérifier son compte professionnel. Elle s'est rendue compte que 35 QR codes avaient été émis en son nom et qui ne correspondent à aucune véritable vaccination. Cette première infirmière a porté plainte. Les investigations sont remontées jusqu'en Belgique et selon la procureure de la République "il n'est pas exclu que le compte ait été piraté à distance"

Emettre de faux certificats de vaccination est un délit puni de cinq ans de prison et de 75.000 euros d'amende. L'usage de ces faux pass est puni de la même peine.