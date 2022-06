Faux certificats de vaccination : deux mois de prison avec sursis pour les soignantes d'un Ehpad à Ugine

Quatre aide-soignante de l'Ehpad La Nivéole à Ugine (Savoie) se sont expliquées devant le tribunal administratif d'Albertville ce vendredi 24 juin. Reconnues coupables d'avoir utilisé des faux certificats de vaccination entre septembre et novembre 2021, elles écopent de deux mois de prison avec sursis. Chacune doit également verser 650 euros à la partie civile, le CIAS (centre intercommunal d'action sociale) d'Arlysère, en charge de l'Ehpad (250 euros de dommages et intérêts et 400 euros de frais de dossier).

Une victoire pour leur avocat, maître Vincent Poudampa : "La peine est clémente, la plus grande victoire est que nous avons évité l'interdiction de pratiquer. Vous avez vu à l'audience quatre personnes émues, qui n'ont jamais eu affaire à la justice avant. On a évité le débat sur le vaccin pendant cette audience et je crois que tout le monde en a été satisfait. C'est une erreur qu'elles payent et elles en sont désolées."

"Peur du vaccin"

A la barre, aucune d'elles ne cherche à nier son geste. Les quatre anciennes aides-soignantes s'excusent, l'une d'elle éclate en sanglot : "Je regrette ce que j'ai fait". A la question, "pourquoi ?", c'est la peur du vaccin qui revient. "Je ne veux pas polémiquer. Je ne suis pas contre les vaccins, j'ai juste eu peur de celui-là", se justifie l'une des prévenues. Et évidemment, la crainte de perdre leur travail.

"J'ai un loyer à payer, un crédit... et j'adore ce métier. C'était ma seule option pour garder mon travail" - l'une des prévenues de 23 ans.

Alors, chacune de leur côté, elles ont payé 350 euros pour se procurer un faux certificat sur internet, avec un faux tampon. Elles n'ont, à aucun moment, eu l'impression de mettre en danger leur collègues. "On faisait attention, on se testait tous les jours avant d'aller travailler."

Une reconversion précaire

L'avocate de la partie civile a tout de même rappelé que sur les 90 résidents de l'Ehpad, une quarantaine sont décédés du Covid-19. Sans bien sûr ne faire aucun lien avec les quatre soignantes.

La procureure a, quand à elle, évoqué un "choix égoïste", "sans réparation possible". Elle a requis quatre mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant trois ans.

Deux des soignantes ont avoué, quelques semaines après la procuration de leur faux pass, puis ont démissionné. Les deux autres sont toujours suspendues. Aujourd'hui, l'une est au chômage, les trois autres se sont reconverties... l'une femme de ménage, l'autre aide à domicile. Sans vaccin, les soignants ne sont pour le moment pas autorisés à reprendre le travail.