Faux pass sanitaires : une salariée du vaccinodrome de Bordeaux-Lac condamnée à 18 mois de prison avec sursis

"J'ai été bête, et je prends maintenant conscience que mes actes ont pu mettre en danger des gens", témoigne la jeune Bordelaise dans le box des accusés. A 19 ans, elle comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bordeaux,soupçonnée d'avoir émis une vingtaine de faux certificats de vaccination entre le 1er et le 20 septembre au vaccinodrome de Bordeaux-Lac où elle était employée par Bordeaux-Métropole depuis le début du mois. Elle a été reconnue coupable d'escroquerie par personne chargée d'une mission de service publique et écope d'une peine de 18 mois de prison avec sursis, de 5 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique.

Pour l'exemple, le ministère public avait demandé "de la sévérité" et requis 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, avec mandat de dépôt. Il a en revanche été suivi sur l'interdiction d'exercer. L'avocat général a décrit les actes de la prévenue comme "inadmissibles" et a notamment expliqué qu'il ne croyait pas à "l'absence de contreparties financières" dans l'élaboration de ces faux pass sanitaires. "Elle a abusée de ses fonctions par appât du gain", a-t-il complété avant de prononcer la peine demandée. Accueillie par les larmes de l'accusée.

24 faux certificats de vaccination destinés à 16 personnes

La jeune fille, qui a débuté sa mission au centre de vaccination de Bordeaux-Lac le 1er septembre, a édité 24 faux certificats qui ont bénéficié à 16 personnes. "Tous des proches, famille ou amis", a-t-elle dit, assurant n'avoir mis en place aucun trafic. "Je les ai fait pour des personnes que je connaissais qui n'avaient pas de pass et ne voulaient pas se faire vacciner, pour qu'on puisse continuer de sortir ensemble, allez au cinéma ou au restaurant", a détaillé la Bordelaise. C'est un médecin pompier du vaccinodrome qui a donné l'alerte à la préfecture dimanche 19 septembre : entre deux patients, la jeune femme continuait de taper sur son clavier d'ordinateur. Elle a été arrêté le lendemain.

Arrêtée avec une autre salariée de Bordeaux Métropole, celle-ci a rapidement été mise hors de cause. En revanche, une personne qui fabrique toujours de faux certificats travaille encore au vaccinodrome de Bordeaux-Lac, mais la prévenue n'a pas souhaité divulguer son identité aux enquêteurs et à la justice : "si je me suis fait attraper, elle aussi". Les faux pass sanitaires comportaient tous le même numéro de lot du flacon de vaccin.

"Un acte immature et naïf", selon l'avocate de la prévenue

L'avocate de Samia, maître Margaux Castex, affirme que la condamnation de sa cliente agit "comme une vraie prise de conscience, d'autant qu'elle va désormais vivre avec une épée de Damoclès au dessus de la tête". Durant sa plaidoirie, elle a dénoncé des réquisitions beaucoup trop sévères, notamment au vue de la situation de l'accusée : inconnue des services de police, aucune mention sur son casier judicaire et aucune garde à vue. "Elle a commis un acte immature et naïf, à 19 ans. Ça ne justifie rien, mais ça permet d'expliquer. Elle ne peut pas servir d'exemple pour 25 faux documents", a défendu Me Castex, qui est "persuadée" que la jeune femme "n'a pas agi pour l'argent."

En août, deux jeunes vacataires du centre de vaccination avait déjà été déférées pour des faits identiques dans ce centre de vaccination. Elles n'ont pas encore été jugées.