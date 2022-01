Passes sanitaires : le compte d'une infirmière du Taillan-Médoc piraté, plus de 1.000 faux passes créés

Plus de 1.000 faux passes sanitaires ont été créés avec le compte d'une infirmière de Gironde, apprend-on ce vendredi. C'est un médecin généraliste qui a découvert la fraude. Selon nos confrères du Parisien, le praticien s'est étonné de voir qu'un de ses patients avait été vacciné contre le Covid-19 à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Il a contacté l'infirmière du Taillan-Médoc pour demander confirmation. Cette dernière s'est connectée à son compte et à découvert le piratage. Elle n'avait effectué qu'une dizaine de piqûres, son profil en comptabilisait presque 700 en trois semaines.

Six mois d'enquête

La police de Bordeaux a été chargée l'enquête. Six mois de travail ont été nécessaires pour craquer le logiciel pirate et remonter à l'origine de la fraude. Mardi, les policiers ont mis la main sur les malfaiteurs : un couple résidant dans la banlieue lyonnaise. Les faux passes étaient vendus entre 200 et 380 euros.

Au domicile des "pirates" la police a saisie 9.000 euros en liquide, une vingtaine de téléphones portables, des ordinateurs et une arme de poing. Les suspects ont été mis en examen. L'auteur principal a été placé en détention provisoire, sa complice sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent.