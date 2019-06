Faux plombiers mais vrais voleurs : la police de la Vienne alerte sur les vols à la fausse qualité

Poitiers, France

Attention aux faux plombiers ou faux policiers ! La police nationale de la Vienne met en garde contre les vols à la fausse qualité. Les personnes âgées en sont les premières victimes. Depuis le 1er janvier 2018, 37 vols de ce genre ont eu lieu sur Poitiers et Châtellerault.

Le jeudi 6 juin dernier, un couple d’octogénaires de Châtellerault a laissé rentrer un faux plombier puis de faux policiers qui sont repartis avec des objets de valeurs.

Un scénario bien rodé

Les voleurs sont généralement plusieurs, au moins deux. Ils se font passer pour des professionnels (plombiers, électriciens, agents municipaux) et disent venir, par exemple, pour faire des vérifications à la demande d'une entreprise ou de la mairie.

Pour être crédibles, ils ont évidemment le parfait déguisement : la tenue et tout le matériel nécessaire. Lorsque que vous leur ouvrez enfin la porte, l'un s'arrange pour vous occuper pendant que l'autre fouille la maison et récupère bijoux et autres objets de valeurs.

Un autre scénario est encore plus travaillé. Lorsque le faux professionnel sort de chez vous de faux policiers arrivent. Ils disent rechercher cet homme pour vol et demandent à vérifier que rien n'a été dérobé chez vous et volent à leur tour.

Les conseils de la police

La police conseille de ne jamais laisser rentrer ces inconnus si vous n'avez pas été avertis de leur venue. Si il s'agit de (faux) policiers, pensez à vérifier leur carte professionnelle. Enfin, au cas où ils seraient déjà rentrés chez vous, ne quittez pas le (faux) professionnel des yeux.