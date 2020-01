Un faux policier soupçonné de viol devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

La salle de la cour d'assises de Meurthe et Moselle

Nancy, France

Nous sommes en novembre 2017, vers 1h 30 du matin, une jeune fille d'une vingtaine d'année regagne son domicile à bord de la voiture de ses parents lorsqu'elle s'aperçoit qu'un scooter est en train de la suivre.

Arrivée au niveau d'un feu rouge, le conducteur du deux-roues lui présente une carte de policier et demande à la jeune fille de le suivre jusqu'au prochain parking.

Arrivé sur place, il lui reproche plusieurs infractions dont l'usage d'un téléphone au volant et le franchissement d'un feu orange. Au total, le faux policier évoque la possible perte de 9 points sur le permis de conduire ainsi que l'immobilisation de la voiture. La jeune fille est prise de panique à l'idée de ne pouvoir rendre la voiture à ses parents, l'homme lui propose alors de passer l'éponge en échange de faveur sexuelle. La victime se met à pleurer mais fini par s'exécuter en lui faisant une fellation.

Une deuxième victime

Quelques jours plus tard, une autre victime subit le même contrôle, sauf que cette fois, face au refus de la conductrice, il la laisse partir.

Les deux femmes déposent plainte, les policiers retrouvent rapidement le conducteur du scooter. Il était toujours en possession de la fausse carte de policier. Il s'agit d'un homme de 35 ans habitant Tomblaine et déjà connu des services de police et de la justice.

Placé en garde à vue, il reconnait dit-il "avoir fait le con" en utilisant une fausse carte de policier mais il nie tout viol. Pour lui, la fellation était consentie et explique qu'il s'agissait d'une demande de la jeune fille, une version qui n'a pas convaincu le juge d'instruction. L'homme a été placé en détention et sera jugé à partir de ce lundi par la cour d'assises de Meurthe et Moselle. Le procès devrait durer jusqu'à mercredi. Il encourt 15 ans de prison.