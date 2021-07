Faux pompier pendu : le SDIS de Meurthe-et-Moselle porte plainte

Les pompiers de Meurthe-et-Moselle annoncent ce lundi matin le dépôt d'une plainte après la pendaison d'un mannequin déguisé en pompier, ce samedi à Nancy, lors d'une manifestation anti-vaccin où se sont rassemblées plus de 300 personnes.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le service départemental d'incendie et de secours condamne cette mise en scène "quelles qu'en soient les causes" et ne souhaite pas communiquer d'avantage se disant "détaché de toute polémique et reste mobilisé pour lutter contre le coronavirus".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Accompagné de l'inscription "le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) m'a tué", ce mannequin était pendu à une potence durant toute la durée de la manifestation. Evènement ouvertement anti-vaccin contre le coronavirus avec comme invités vedettes des personnalités proches des milieux complotistes comme Richard Boutry ou la députée alsacienne Martine Wonner. Des invités acclamés comme des stars durant ce rassemblement à l'ambiance confuse où le gouvernement, les médias et certains médecins ont attiré la foudre des intervenants et manifestants.

La scène a choqué à Nancy et en Meurthe-et-Moselle, département où les sapeurs-pompiers sont durablement impliqués dans la campagne de vaccination.

Le maire de Nancy, Mathieu Klein a également annoncé avoir déposé un signalement au procureur de la République de Nancy.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix