Faux tracts électoraux : le député Ian Boucard condamné à 7.500 euros d'amende

Pas de peine d'inéligibilité pour Ian Boucard. Le député Les Républicains du Territoire de Belfort a été condamné ce vendredi à une peine de 7.500 euros d'amende pour avoir fabriqué et diffusé de faux tracts dans le cadre de la campagne pour les élections législatives de 2017. Le parquet avait requis 3 ans d’inéligibilité à son encontre. Le tribunal a retenu l'amende de 7.500 euros.

Ian Boucard ne fera pas appel

"Je ne ferai pas appel de cette décision", a commenté dans un communiqué le député LR. "Je suis surpris par la décision du tribunal et réaffirme ma bonne fois. Pour autant, je respecte notre institution judiciaire et dans l'intérêt de notre Territoire, il me semble important que cette page soit tournée", déclare-t-il.

Ian Boucard était jugé "pour manœuvre frauduleuse" dans cette affaire. Ces tracts étaient signés la France Insoumise et le Rassemblement National et invitaient les électeurs à voter contre son concurrent Christophe Grudler, le candidat (Modem-La République en Marche). Le Conseil constitutionnel avait invalidé l’élection et Ian Boucard avait été à nouveau élu à l’issue d’un second suffrage.