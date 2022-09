Faux tracts électoraux : le député LR Ian Boucard devant la cour d'appel de Besançon

Le député Les Républicains Ian Boucard à nouveau devant la justice pour une affaire vieille de cinq ans. L'élu de la première circonscription du Territoire de Belfort est convoqué en début d'après-midi ce jeudi par la cour d'appel de Besançon. Il doit être jugé une nouvelle fois au sujet de tracts faussement imputés à La France insoumise et au Front national et qui appelaient à voter contre Christophe Grudler, son principal adversaire lors des législatives de 2017.

Suite (et fin ?) d'un feuilleton politique et judiciaire

Ian Boucard avait été condamné en première instance, en juin 2020, pour "manœuvres frauduleuses". Le procureur de Besançon, Etienne Manteaux, trouvait la peine trop légère : 7500 euros d'amende, alors que le parquet avait requis trois ans d'inéligibilité en plus de l'amende. Une peine qui aurait empêché Ian Boucard de se représenter en 2022. Le parquet avait donc fait appel, pensant obtenir un nouveau jugement avant les élections.

Le problème, c'est que le jugement a subi une série de reports. L'audience prévue en juillet 2021 fut repoussée en décembre 2021, puis en février 2022, et finalement aujourd'hui. Ian Boucard risque toujours l’inéligibilité, alors même qu'il a été réélu avec plus de 61% des voix. Si le parquet va au bout de sa démarche, et que la cour d'appel suit ses réquisitions, on serait alors face à une situation juridique et politique sans précédent.