Faux tracts électoraux : pas de nouveau procès pour le député LR Ian Boucard

Le parquet général renonce à poursuivre le député Les Républicains de la première circonscription du Territoire de Belfort. Une décision aussi surprenante qu'expéditive, rendue à la cour d'appel de Besançon. Ian Boucard va à la barre. Le parquet annonce qu'il se désiste. La cour se retire, revient, et donne acte de la décision. 5 minutes au total, et pas d'explication du parquet, malgré les demandes de Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Christophe Grudler. "C'est incompréhensible. L'appel avait été fait, le débat devait avoir lieu, la cour d'appel devait trancher", déplore-t-il.

Le camp Grudler en appelle au garde des Sceaux

Me Schwerdorffer en appelle désormais au ministre de la Justice : "Se désister dans le cadre d'une affaire comme celle-ci, alors que tout le monde prône l'exemplarité en matière politique, c'est désastreux d'un point de vue démocratique. Nous allons informer le garde des Sceaux de la situation, et nous verrons ce que dira le garde des Sceaux."

Me Schwerdorffer en appelle désormais au ministre de la Justice © Radio France - Nicolas Joly

"En 22 ans de carrière, je n'ai jamais eu ce type de configuration", Me Randall Schwerdorffer Copier

Et le combat cessa faute de combattants", Me Philippe Blanchetier, avocat de Ian Boucard

Pas de réaction de Ian Boucard, qui a rapidement quitté la salle d'audience. Son avocat, Me Philippe Blanchetier n'était pas là. Pour lui, le parquet prend la bonne décision, et le camp Grudler doit l'accepter. "La justice est passée et il faut laisser passer la justice", dit-il. "On peut toujours essayer de poursuivre des combats. Il y a des combats gagnés d'avance, des combats perdus d'avance, et des combats qu'il ne faut pas mener et je pense que c'est un combat qu'il ne faut plus mener".

"La décision du parquet général est une sage décision", Me Philippe Blanchetier Copier

Un feuilleton judiciaire de plus de cinq ans

L'affaire remonte aux législatives de 2017. Ian Boucard est poursuivi pour avoir monté, imprimé et distribué près de 25.000 faux tracts entre les deux tours, lors des élections. Ces tracts, faussement attribués au Front National et à la France Insoumise, invitaient les électeurs de la première circonscription du Territoire à voter contre Christophe Grudler, le candidat Modem La République En Marche.

Ian Boucard l'avait malgré tout emporté par 50,75 % des voix devant Christophe Grudler (279 voix d'écart) aux législatives. L'élection avait été contestée devant le Conseil Constitutionnel qui l'avait invalidée. Lors du deuxième scrutin en février 2018, Ian Boucard l'avait à nouveau emporté avec plus de 2.000 voix d'avance sur son adversaire Christophe Grudler.

Il a par la suite été condamné, en 2020, à une peine de 7.500 euros d'amende. Le parquet, qui avait requis 3 ans d’inéligibilité à son encontre lors du procès le 13 mai dernier, avait alors annoncé faire appel de cette décision. Le problème, c'est que le jugement a subi une série de reports. L'audience prévue en juillet 2021 fut repoussée en décembre 2021, puis en février 2022, et finalement ce jeudi.