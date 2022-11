Faverges : une femme et sa mère retrouvées mortes dans un appartement

Enquête ouverte par le parquet d'Annecy, après la découverte de deux cadavres de femmes ce dimanche matin à Faverges-Seythenex, près d'Annecy.

L'alerte est donnée vers 9h30 du matin, lorsqu'un homme entre dans l'appartement de sa petite-amie, au 73 rue du Bief. Il y découvre alors le corps sans vie de sa compagne, une femme de 50 ans, ainsi que le corps de la mère de cette femme, une dame de 80 ans.

Selon la brigade de recherches d'Annecy présente sur place, aucune cause évidente de décès n'est constatée : pas d'éléments suspects, de signe de violence, ni d'infraction. Une enquête est donc ouverte pour trouver les causes de la mort et "non pour homicide", précise le parquet d'Annecy. Les autopsies des corps doivent être réalisées.