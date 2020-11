Favorable à une nouvelle répartition police/gendarmerie, le ministre de l'Intérieur cite Toulouse en exemple

Dans un entretien à nos confrères du Parisien, le ministre de l'Intérieur dévoile quelques axes du livre blanc de la sécurité intérieure censé repenser l'organisation de ce secteur régalien, à commencer par la répartition territoriale des compétences que se partagent la police et la gendarmerie en France. "Il est hors de question de toucher à notre modèle, qui voit agir deux forces complémentaires. Mais il y a une mauvaise répartition entre police et gendarmerie sur le plan national", assure Gérald Darmanin. Avant de citer l'exemple de Toulouse, où "il y a quatre villes sous l'autorité de la police, et tout le reste de la zone, très urbanisée, sous le contrôle de la gendarmerie".

Une coopération accrue entre la police et la gendarmerie

Il écarte d'entrée toute hypothèse de fusion des deux services mais souhaite une coopération plus grande entre la police et la gendarmerie. Pour y parvenir, Gérald Darmanin annonce, concernant la police, la création d'une "direction départementale unique dans chaque département" qui aura sous ses ordres "la sécurité publique, la police aux frontières et la police judiciaire". Une expérimentation prévue pour une année est déjà prévue dès le début 2021 dans le Pas-de-Calais, en Savoie et dans les Pyrénées-Orientales.

Le livre blanc sur la base duquel le ministre de l'Intérieur fait ces propositions doit être publié dans les jours à venir.