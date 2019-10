Favoritisme dans les marchés publics : prison avec sursis requise pour deux ex-dirigeants de LogiEst

Deux anciens responsables de l’organisme de logements sociaux LogiEst étaient jugés hier à Metz, soupçonnés d'irrégularités dans l'attribution de plusieurs marchés publics entre 2013 et 2015. Le parquet a requis à leur encontre des peines de deux ans et huit mois de prison avec sursis.

Moselle, France

Le tribunal correctionnel de Metz a passé toute la journée de jeudi sur l’un de ses plus gros dossiers économiques et financiers de l'année : l’affaire de marchés suspects entre des entreprises de BTP et le bailleur social LogiEst (qui gère 15.000 logements en Lorraine et Alsace).

Huit marchés publics suspects entre 2013 et 2015

L'ancien directeur technique, Patrice Kieffel, et l'ancien directeur général, Yann Chevalier, étaient jugés pour favoritisme et absence de mise en concurrence pour huit marchés publics entre 2013 et 2015 en Moselle et Meurthe-et-Moselle. Trois entrepreneurs lorrains étaient également poursuivis. C'est une association de défense des consommateurs, Indecosa CGT, qui a porté plainte après avoir découvert des irrégularités lors de son au conseil d'administration de LogiEst en 2015.

Terrain à Jarny et voyages aux Etats-Unis

Exemple de faits reprochés : un terrain à Jarny vendu 100.000 euros par une entreprise à LogiEst, qui choisit ensuite, sans concurrence, cette même entreprise pour y construire des pavillons d'une valeur totale 950.000 euros. C'est encore le patron de cette entreprise qui invite le directeur technique de LogiEst et sa femme pour un voyage aux Etats-Unis...

Les anciens dirigeants contestent les faits et estiment que les règles de la mise en concurrence ont été respectées. Le Procureur de la République a requis 2 ans de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-directeur technique et 8 mois avec sursis pour l'ancien directeur général. Le jugement sera rendu le 19 décembre prochain.