Favoritisme à Dax : la directrice de l'office de tourisme entendue par la justice

L'ancienne directrice de l'office de tourisme a été entendue par les enquêteurs de la brigade financière. Selon nos informations, sa version irait dans le sens de la lettre anonyme envoyée aux élus. Elle aurait désapprouvé le choix de l'entreprise de la soeur d'E. Bonjean pour une étude à 30 000 €

L'enquête autour de l’affaire de favoritisme présumé à l’office de tourisme de Dax (Landes), a bien avancé la semaine dernière, avec un témoin clé, l’ancienne directrice de l'office de tourisme. C'est elle qui a signé en 2012 le marché public (avis d'appel public à la concurrence) attribuant une enquête sur le développement touristique de Dax à l'entreprise Naturabilis, dirigée par Joëlle Burgau de la Tullaye, la soeur de l'actuelle maire de Dax Elisabeth Bonjean. Il s'agissait d'un marché à plus de 30 000 euros, où cette jeune société était mise en concurrence avec d'autres entreprises du secteur. A l'époque Elisabeth Bonjean n'était pas maire de Dax mais première adjointe. Elle était aussi membre du comité de direction de l'office du tourisme.

La brigade financière de la PJ de Bayonne est chargée d’enquêter pour des soupçons de favoritisme, suite à une lettre anonyme dénonçant ce marché public, et envoyée fin janvier à l'ensemble des élus dacquois.

Selon nos informations, la version de l'ancienne directrice de l'office irait dans le sens de la lettre anonyme dont elle jure ne pas être l’auteur.

L'ancienne directrice était-elle un pion ou a-t-elle pleinement choisi cette entreprise ?

Ce témoin, aux premières loges, semble avoir désapprouvé le lancement de l’étude touristique. Cette directrice était sur le départ, et elle aurait préféré que son successeur assume le choix de l'entreprise qui allait réaliser l'enquête. Malgré cela, "on" aurait insisté auprès d'elle, pour ne pas attendre, mais sans jamais indiquer le lien de parenté de Naturabilis avec la première adjointe. L'ancienne directrice affirme avoir découvert après coup que la sœur d’Elisabeth Bonjean était l’heureuse gagnante du marché public.

L'ancien maire de Dax Gabriel Bellocq est cité

D'autres élus sont nommés : André Drouin, le vice-président de l’office de tourisme, aurait grandement préparé la signature de cette étude. Gabriel Bellocq, l'ancien maire PS de Dax, en tant que président de l’office de tourisme l’aurait lui aussi plébiscitée. Les deux hommes auraient fait la sourde oreille aux réticences de la jeune femme, ce que l'enquête doit encore prouver ou infirmer.

Si jamais il y a eu pression, ce serait de toute façon à huis clos, oralement, dans l’intimité d’un bureau, sans témoin. Il y aura donc de grandes difficultés à prouver ce genre d'accusations. La justice paraît toutefois déterminée à aller jusqu’au bout des investigations.

Du côté de la mairie, on mène l’enquête pour savoir qui est l’auteur de la lettre anonyme. Elisabeth Bonjean clame son innocence et on peut faire confiance à son tempérament pour obtenir réparation de la part de ceux qui, c’est son sentiment, ont voulu l’abattre à travers cette affaire montée de toute pièce d’après elle.