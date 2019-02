Fay-aux-Loges: des croix gammées et des tags anti-Macron découverts sur des commerces et des habitations

Fay-aux-Loges, France

Des croix gammées, des messages comme "Flics = SS", "Macron démission", "Castaner en prison"... Une quinzaine de tags ont été découverts ce jeudi matin sur des habitations et des vitrines de Fay-aux-Loges, dans le centre de cette commune de 4.000 habitants.

Un tag sur l'une des portes de l'église de Fay-aux-Loges © Radio France - France Bleu Orléans

Un autre tag sur un commerce du centre de Fay-aux-Loges © Radio France - France Bleu Orléans

Ce n'est pas la première fois que des croix gammées sont taguées sur des vitrines de la commune. "Cela m'est déjà arrivé il y a trois semaines, témoigne une commerçante. J'en ai ras-le-bol. Je ne vais pas passer mon temps à effacer les mécontentements de gens qui ne savent peut-être même pas pourquoi elles écrivent cela. Nous, nous n'avons rien demandé. Qu'ils nous laissent tranquilles pour travailler. Qu'ils arrêtent de saccager nos magasins."

Des plaintes déposées

Aline Mériau, la présidente de l'Union Commerciale et Artisanale de Fay-aux-Loges, se dit "outrée" par ces tags. "Ce ne sont pas des choses que l'on peut écrire. On peut penser à la démission de certains politiques, je le conçois, mais il faut respecter les biens des commerçants et des particuliers. Des croix gammées, ce n'est pas anodin. On ne peut pas laisser passer ça sur nos murs".

Certains commerçants de Fay-aux-Loges touchés par ces tags ont d'ores et déjà décidé de porter plainte. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ces tags.