Fay-de-Bretagne : une femme et trois enfants légèrement blessés dans un accident de la route

Sa voiture a terminé dans un fossé. Une femme de 26 ans et trois enfants, un, trois et six ans, ont été légèrement blessés dans un accident de la route mercredi 27 janvier, vers 8h50. Les faits se sont déroulés sur la route départementale 16, à Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique). "Le choc a été violent", explique les pompiers. Les victimes ont été transférées vers le CHU de Nantes.

La route a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours, 16 pompiers ont été mobilisés.