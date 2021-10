FC Metz : les supporters interdits de déplacement à Lens

Mauvaise surprise, pour les fans du FC Metz. Ils ne pourront pas se déplacer à Lens, pour le match de la onzième journée de Ligue 1. Dans un communiqué, la Préfecture du Pas-de-Calais détaille un ensemble de restriction : "En raison du contentieux historique existant entre les deux équipes et afin de garantir le bon déroulement de cette rencontre et la sécurité des personnes".

Il interdit donc aux supporters de Metz de faire le déplacement, de se présenter au stade ou aux alentours. De leur côté, les supporters lensois ont interdiction : "de se rendre sur les arrondissements d’Arras et de Béthune pour ne pas nuire à la préparation des équipes".

Il y a un mois, le club lensois avait vu le derby contre Lille interrompu, après des débordements.

Le FC Metz s'interroge sur les motivations de la Préfecture

Le FC Metz dit ce soir s'interroger "sur les motivations d’une telle décision, aussi radicale et pénalisante pour le club messin et pour ses supporters". Le club à la Croix de Lorraine ajoute : "Si l’arrêté publié ce mercredi 20 octobre est motivé par des considérations liées notamment à « l’antagonisme » existant les supporters des deux clubs « depuis le titre de champion de France obtenu en 1998 (sic) par le Racing Club de Lens aux dépens du Football Club de Metz », c’est bien le climat existant actuellement entre le club lensois et certains de ses supporters qui a été mis en exergue par les autorités publiques au cours de la réunion de sécurité préparatoire à la rencontre pour justifier un tel arrêté".

Au passage, le FC Metz rappelle que le dernier déplacement à Lens, en février 2019, s'est bien passé. Il dit regretter que "ses supporters soient ainsi pénalisés pour des incidents qui ne sont pas de leur fait".