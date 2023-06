FC Nantes : Franck Kita mis en examen, Waldémar sera "reconvoqué" ultérieurement.

Waldemar Kita et Franck Kita en tribune à la Beaujoire, lors d'un match de ligue 1 en janvier 2021

Après avoir passé de longues heures en garde à vue cette semaine, le directeur général délégué du FC Nantes Franck Kita et les deux agents de joueurs, Bakari Sanogo et Joaquim Batica, ont été mis en examen pour blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, exercice illégal de l'activité d'agent sportif. Les trois hommes ont également été placés sous contrôle judiciaire.

ⓘ Publicité

L'enquête est pilotée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes. C'est donc le procureur de Rennes, Philippe Astruc qui a communiqué sur ce dossier complexe dont les premiers faits remonteraient à 2015.

"Emploi d'agents sportifs non autorisés sous le couvert de prête-noms"

"Il est ressorti de ces premiers éléments d’enquête que les dirigeants du Football Club de NANTES auraient eu recours de façon récurrente, tout au moins depuis l’année 2015, à l’emploi d’agents sportifs non autorisés en établissant des contrats d’agents sportifs et des contrats de travail de joueurs sous le couvert de prête-noms et ce, aussi bien dans le cadre de négociations de transferts de joueurs que dans le cadre de négociations des contrats de travail de joueurs" précise Philippe Astruc.

Waldemar Kita sera "reconvoqué ultérieurement"

Placé lui aussi quelques heures en garde à vue, en milieu de semaine, le président et propriétaire du club Waldemar Kita échappe, pour le moment en tout cas, à une mise en examen, mais il est prévenu par Philippe Astruc : « Il sera reconvoqué ultérieurement ».