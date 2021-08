FC Nantes : l'ancien attaquant Kolbeinn Sigthorsson soupçonné de harcèlement sexuel en Islande

L'ancien attaquant du FC Nantes Kolbeinn Sigthorsson refait parler de lui, ce lundi. Deux ans après avoir résilié son contrat "à l'amiable" avec les Canaris, l'international islandais se retrouve au centre d'un scandale de violence et d'harcèlement sexuel. Selon plusieurs médias islandais, deux femmes ont accusé le joueur de 31 ans de les avoir violentées et harcelées sexuellement en 2017, l'une accusant également la fédération islandaise de football d'avoir essayé d'acheter son silence, indique l'AFP.

Le joueur écarté provisoirement de sa sélection nationale

L'histoire, restée secrète jusqu'à vendredi soir, a pris un tournant médiatique lorsqu'une des victimes a affirmé à la télévision publique RUV avoir porté plainte pour ces faits qui se sont déroulés lors d'une soirée en boîte de nuit à Reykjavik en septembre 2017. La jeune femme de 25 ans a également indiqué que le joueur a reconnu les faits, s'est excusé et lui a versé en compensation une somme d'argent, dont le montant n'a pas été rendu public.

Lors de cette interview, la victime a par ailleurs dévoilé qu'une autre femme aurait également porté plainte contre le même joueur pour une agression sexuelle commise le même soir. Ces révélations ont conduit, le président de la fédération islandaise de football (KSI), Gudni Bergsson, à démissionner dans la soirée de dimanche et la fédération a reconnu dans un communiqué qu'elle n'avait pas géré la situation correctement.

Si elle ne confirme pas l'implication de l'ancien Nantais, la KSI a décidé de faire volte-face sur sa décision de retenir Kolbeinn Sigthorsson pour les trois matches à venir contre la Roumanie, la Macédoine du Nord et l'Allemagne. L'attaquant initialement retenu ne fera finalement pas partie de la délégation islandaise. Cette dernière a affirmé "qu'un travail est déjà en cours avec des professionnels externes pour examiner toutes les réponses aux délits et violences sexuelles au sein de la fédération et la manière dont le soutien a été et sera apporté aux victimes".