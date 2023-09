FC Nantes : le directeur de la sécurité sous le coup d'une enquête de l'IGPN

Un épisode de plus autour du poste de David Amaré, le nouveau directeur de la sûreté et de la sécurité au FC Nantes. Largement décrié par les supporters, et notamment par la Brigade Loire, ce fonctionnaire de police en disponibilité est cette fois ciblé par une enquête pour "prise illégale d'intérêts", apprend France Bleu Loire Océan , ce mercredi soir.

Le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, confirme en effet une saisine de l'IGPN, la police des polices, au sujet de cet ancien du renseignement territorial. Selon nos confrères de Presse Océan , il avait déjà fait l'objet d'un avis défavorable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HAVTP), en juillet dernier.

Une enquête ouverte

David Amaré était en effet chargé de la surveillance des ultras nantais depuis des années. Avant de changer d'employeur et de prendre son nouveau poste, il y a quelques mois. Mais avant même que son nom intègre l'organigramme du FC Nantes, l’Association nationale des supporters avait alerté sur un éventuel risque de prise illégale d’intérêts.

Ce nouveau rebondissement intervient dans une situation déjà très tendue, quelques semaines après la divulgation d'un mail de David Amaré, dans lequel il informait la Brigade Loire de sa décision de retirer tout son matériel, nacelles, poteaux enceintes, du stade, avant la réception de l'Olympique de Marseille à la Beaujoire .