FC Nantes : les principales associations de supporters condamnent l'agression des salariés

Elles déplorent "l'ensemble des événements survenus dimanche soir durant la soirée organisée à la Beaujoire pour le maintien en L1". Neuf associations de supporters du FC Nantes viennent de réagir ce mardi 1er juin, via un communiqué, à l'agression de salariés il y a deux jours. Ces associations apportent leur soutien aux salariés touchés.

Face aux provocations de la direction, la violence n’est pas une solution.

"Nous exprimons notre profonde solidarité aux salariés du FC Nantes pris en otages par le déplorable spectacle donné dimanche soir", voilà ce que dit notamment le communiqué. Les associations ajoutent ensuite que, malgré leurs "actions pacifiques depuis des mois", les agissements de la direction "et de son entourage n'ont cessé de faire monter la pression et d’entretenir un climat délétère autour du club".

Appel à l'apaisement

"Il nous paraît indispensable de regarder ces faits avec l’œil averti d’amoureux du FC Nantes, meurtris par une énième provocation de la direction, dont l’ampleur n’avait jamais été atteinte jusqu’à dimanche soir". Le communiqué revient ensuite sur l’exhumation du cercueil du "FC Kita" par deux personnes proches du club, enterré une semaine plus tôt par les supporters. "Une mise en scène (...) ayant pour seul but d'attiser les tensions et de creuser toujours plus le fossé béant entre le club et ses amoureux"

Enfin, les supporters appellent "l’ensemble des parties prenantes en lien avec le FC Nantes à l’apaisement, afin de préparer collectivement l’avenir du club".

Les associations signataires de ce communiqué : Activ Nantes Supports, Allez Nantes Canaris, A La Nantaise, Brigade Loire, Esprit Canari, La Maison Jaune, Les Ch’tis Canaris, Les Corsaires Vendéens, Naonediz Da Viken.