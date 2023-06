FC Nantes : soupçon de détournement de maillots, l'ex-intendant devant la justice

Du banc de touche du stade au banc des prévenus d'un tribunal correctionnel. C'est le chemin fait par un ancien salarié du FC Nantes, longtemps intendant au club, ce lundi 19 juin. Le quadragénaire, qui depuis a préféré quitter ses fonctions, sollicitant une rupture conventionnelle, est poursuivi pour abus de confiance au préjudice du FC Nantes. Et ce sur une période allant de 2018 à 2022. Ont aussi été jugés trois collectionneurs de maillots, dont un gendarme en fonction dans la Marne, eux, pour recel de vols de maillots.

L'avocat du club à la rescousse de l'ancien salarié

Tout commence en décembre 2021 quand il est rapporté à un personnel du FC Nantes que trois maillots issus de matches caritatifs sont en vente sur un site d'enchères en ligne. Le club porte plainte contre X "et une fois qu'on a déposé plainte, on ne maîtrise plus rien, l'enquête s'envole", explique Me Klatovsky, l'avocat du FC Nantes, partie civile dans ce dossier.

C'est ce qui est surprenant dans ce dossier, l'avocat du club fut sans doute le meilleur défenseur de l'ancien intendant, celui qui aurait subtilisé des maillots au club, pour ensuite les confier à des collectionneurs, qui eux les ont mis en vente pour certains vêtements. Me Klatovsky dénonce le travail mené par les enquêteurs, qui selon lui "ont manqué de rigueur intellectuelle". Il déplore, comme son confrère, avocat de l'ancien intendant, qu'une seule salariée du club ait été entendue, une personne selon eux "mal informée de la gestion des maillots".

La gestion des maillots, question centrale

La gestion des maillots au sein du FC Nantes fut l'une des questions importantes de l'audience. Pour Me Tran, il n'y a aucun écrit qui interdisait à son client, comme d'autres salariés du club d'ailleurs, de disposer des maillots mal floqués ou encore restant dans le stock en fin de saison. L'avocat du FC Nantes reconnaît une absence de traçage de chacun des maillots, "mais c'est comme ça dans beaucoup d'autres clubs."

Pour l'avocat de l'ancien intendant, l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il y ait eu détournement. Pas non plus la preuve, selon lui, que son client ait eu l'intention de se faire de l'argent ou de porter préjudice à son employeur. Il invoque aussi les nombreux messages de joueurs, du staff et de l'ancien entraîneur Antoine Kombouaré, affirmant qu'ils ont donné eux aussi des maillots à l'ancien intendant. Un homme surnommé "la nounou des joueurs".

À la barre, l'ex-intendant, la quarantaine, polo vert sur des larges épaules, a parfois du mal à apporter des réponses claires aux nombreuses questions de la présidente. Notamment quand elle évoque des échanges de SMS avec l'un des collectionneurs. Il est question de "se faire de la thune", "d'un petit business", "de se faire discret" aussi, car l'homme a "peur d'être viré". Il lâche que c'est pour éviter d'être sollicité par d'autres passionnés.

Un gendarme jugé lui pour recel

Un des collectionneurs, un gendarme basé dans la Marne, avoue avoir donné de l'argent à ce proche des Canaris, qu'il a rencontré quelques années plus tôt, mais que c'est de sa propre initiative "pour le remercier" et en dédommagement des frais d'expédition. "Quand je recevais un paquet de lui, j'étais comme un môme", confie celui qui depuis cette affaire affirme que toutes ses demandes d'évolution professionnelle ont été bloquées par sa hiérarchie.

Les différents avocats de la défense ont plaidé la relaxe. Celui du club a demandé l'euro symbolique : "on parle de trois maillots sur E-Bay, à la base. On n'imagine pas qu'en tirant la pelote, les services de police avec une certaine approximation vont faire une estimation qui me semble démesurée." Les enquêteurs ont évalué "le produit infractionnel à plus de 70.000 euros", rappelle la présidente. Ce montant n'est pas étayé, argumenté.

Jusqu'à huit mois de prison avec sursis requis

Pour la procureure, dans ce dossier, "il n'y a pas que trois maillots, mais il a bien détournement et vente illégale. Le "nounou des joueurs" n'a pas honoré la confiance qu'on lui accorde, on le voit avec le SMS où il dit "aimer la thune". Il a été attrapé par sa gourmandise et avait conscience de se faire discret, pour ne pas se faire "choper"". Elle réclame à son encontre huit mois de prison avec sursis. Elle requiert la même peine pour un autre collectionneur, trois mois avec sursis pour le gendarme et sollicite la relaxe pour le troisième. Le jugement sera rendu le 3 juillet.