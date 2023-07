FC Nantes : soupçonné d'avoir détourné des maillots, l'ex-intendant du club est relaxé

Il n'a pas organisé de trafic de maillots du FC Nantes. L'ancien intendant des Canaris a été relaxé lundi 3 juillet par le tribunal correctionnel de Nantes. Il était poursuivi pour "abus de confiance" après la revente de maillots de joueurs du club sur Internet. Le tribunal a jugé que l'abus de confiance n'était pas caractérisé, "faute d'éléments matériels" et qu'"il ne saurait lui être reproché un quelconque détournement" de ces maillots.

L'enquête s'était basée sur des faits allant de 2018 à 2022, estimant le préjudice à 70.000 euros. Mais à l'audience le 19 juin, même l'avocat du FC Nantes, partie civile, avait dénoncé une enquête approximative et une infraction "démesurée" . L'ex-intendant, qui a quitté le club depuis, est donc relaxé. "Justice a été particulièrement bien rendue, réagit son avocat Me Hugo Tran. Mon client est extrêmement soulagé et content de cette décision, il va pouvoir enfin être apaisé vis-à-vis de cette affaire. Mais il y aura un avant et un après."

Les trois autres prévenus dans ce dossier, des collectionneurs de maillots poursuivis pour recel, sont également relaxés.