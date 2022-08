FC Versailles : l'entraîneur soupçonné d'avoir filmé des femmes à leur insu reste en poste

L'affaire secoue fortement le FC Versailles depuis dimanche : le 14 août, le journal Le Parisien révélait que l'entraîneur de son équipe 1, Youssef Chibhi, avait été entendu en garde à vue au début de l'été pour avoir filmé des femmes à leur insu, dans son appartement. Ce mercredi, le club confirme le maintien de son entraîneur dans un communiqué.

"Nous serons très vigilants au fur et à mesure des informations qui pourraient être communiquées [...] et à d’éventuelles poursuites par la justice", insiste la direction du club, qui annonce que Youssef Chibhi reste en poste : "à ce stade, notre salarié souhaite se défendre et réfute la teneur de cet article. Il est bien sûr présumé innocent [...] ayant été laissé libre de toute poursuite à l’issue de son audition."

Le club sous le choc

Selon les informations de France Bleu Paris, certains membres du personnel au FC Versailles sont très troublés par l'ampleur des soupçons qui pèsent sur Youssef Chibhi. D'autant que le club était jusque là sur un petit nuage : demi-finaliste de la dernière Coupe de France, le FC Versailles est passé de la Division d’honneur au championnat National depuis la prise de fonction de l'entraîneur en 2014.

Le club lui, ne commente pas les faits reprochés à son entraîneur, parlant de "soupçons d’actes répréhensibles" et insiste : "Il est important de ne pas mélanger la gravité de ces soupçons avec l’exercice des fonctions de Youssef Chibhi qui, sur le volet professionnel, assume son rôle avec un sérieux et un engagement sans faille pour notre club."