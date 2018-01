Le HAKA vocal du FCG donne de la confiance aux joueurs, ce mercredi à la fin de l'entrainement.

Perpignan est 3ème avec 64 points (13 victoires) Grenoble est 4ème avec 57 points (13 victoires). Hier à la fin de l'entrainement (comme à chaque fois) les joueurs ont entonné un mini-haka vocal pour se mettre en confiance.

L'enjeu pour le FCG c'est de rester invaincu à domicile. Les 3 dernières victoires n'ont été acquises qu'avec 5 points d'avance contre Soyaux, Bayonne et Nevers qui ne sont quand même pas les meilleurs du championnat . Et des victoires aussi étriquées, ça envoie un signal de victoire aux différents leaders en visite au stade des Alpes: Montauban dans 3 semaines et donc Perpignan ce soir. Perpignan qui reste sur une série de 5 succès en 6 matches dont 2 victoires consécutives en déplacement à Bayonne et à Dax, avec la ferme intention de continuer la série à Grenoble. Cela dit dans son histoire, le FCG a toujours réussi ses meilleurs matches contre les adversaires les plus coriaces. S'en rappelera-t-il ce soir ?

David Mélé, 32 ans, demi de mélée, sera remplaçant ce soir Pas question de concéder la 1ère défaite de la saison à domicile. Il a joué à Perpignan de 2006 à 2013 et fut champion de France avec eux en 2009. Il va y retourner la saison prochaine.

David Mêlé Copier

Sur le banc, il y aura aussi le 3/4 aile Gervais Cordin, 19 ans, qui n'a plus joué avec le FCG depuis 3 mois à cause d'une blessure. Il y a 2 semaines il s'est entraîné avec l'équipe de France des moins de 20 ans