Sochaux, France

La superbe victoire arrachée sur le terrain par les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard face au Havre aurait dû suffire au bonheur des fidèles des jaune et bleu. Un retournement de situation héroïque qui n'a visiblement pas calmé la colère de certains supporteurs sochaliens envers l'actionnaire très décrié pour sa gestion financière du club. A la fin de la rencontre, alors que les joueurs étaient déjà rentrés au vestiaire, certains d'entre eux ont réussi à s'approcher de la tribune présidentielle, où se trouvait justement Wing Sang Li. Le patron du FCSM montait les escaliers pour rejoindre sa loge quand il a été pris violemment à partie par cette poignée de supporteurs.

Des crachats avant de se réfugier dans les salons présidentiels

Selon le responsable de la sécurité, l'homme d'affaires chinois, a essuyé des crachats de la part de ces supporteurs, passablement énervés. Des stadiers se sont alors interposés pour le protéger et se sont ensuite postés devant sa loge où Wing Sang Li s'est réfugié. Ils ont été ramenés à la raison par les services de sécurité. Ces débordements illustrent néanmoins le climat malsain autour de l'actionnaire et renforcent la fracture avec une certaine frange d'Ultras qui ne cessent de demander son départ. La défiance à l'égard de Wing Sang Li se résumait jusqu'alors à des actions de contestation, ou au pire à des banderoles hostiles en tribunes, comme celle d'hier brandie dans le Kop Nord "Tu sors où on te sort" dirigée envers le propriétaire du FCSM. Avec cet incident, cette défiance prend aujourd'hui une tournure malheureusement plus que regrettable.