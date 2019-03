Un jeune Lavallois jugé pour 18 cambriolages, il poussait des portes ou des fenêtres ouvertes

Laval, France

La plupart du temps, il commettait des vols sans effraction... en plein après-midi ou dans la nuit, il poussait simplement, au hasard, des portes ouvertes ou des fenêtres mal fermées. Un Lavallois sans emploi de dix-huit ans a été interpellé ce mardi à Laval, grâce aux enquêteurs de la cellule anti-cambriolages de la police de la Mayenne.

Le jeune homme a passé 48 heures en garde à vue et a reconnu être l'auteur de dix-huit vols entre août 2018 et mars 2019 : seize à Laval, un à saint-Berthevin et un autre à Rennes. Il emportait le plus souvent des ordinateurs, des tablettes, des consoles de jeu, des cartes bancaires ou de l'argent en espèces selon la police.

Le suspect n'est pas en détention provisoire, il a été convoqué et sera jugé au tribunal dans les prochains mois.