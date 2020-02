Dax : 400 personnes à la marche blanche en hommage à Victor

Dax, France

Près de 400 personnes ont participé ce dimanche à la marche blanche en hommage à Victor, un lycéen de 17 ans assassiné le 1er février dernier. Une marche blanche organisée par les collègues du père de Victor, car ils n'ont pas pu se rendre au rassemblement du samedi 8 février à cause de leur travail. Le père de Victor travaille en effet chez Couralin, le réseau de bus du Grand Dax. "Samedi dernier, tous nos collègues n'ont pas pu être là, et ils étaient vraiment frustrés. On souhaitait donc organiser quelque chose pour eux", explique Lionel Oswald, chef de secteur sur le réseau urbain et organisateur de la marche. "Il y a aussi de nombreux usagers qui empruntent nos lignes tous les jours et qui ne pouvaient pas être là parce qu'ils travaillent également le samedi. Quand ils ont su que nous organisions quelque chose aujourd'hui, ils sont venus spontanément, pour nous accompagner."

En tête de cortège, les collègues du père de Victor portent une composition florale et une photo. © Radio France - Justine Hagard

À 10 heures, avant que la marche ne commence, Lionel Oswald prend la parole devant les proches de Victor et de son père : "Il était inconcevable pour nous de ne pas pouvoir nous recueillir ensemble, pour Victor, ce gamin que nous avons transporté et que nous avons vu grandir au fur et à mesure des rentrées scolaires. Il était inconcevable pour nous de ne pas pouvoir témoigner notre soutien à sa famille anéantie, à son papa, notre collègue, qui nous accompagne par la pensée aujourd'hui. Il nous fait part de son infinie gratitude."

Les collègues du père de Victor ont rendu un dernier hommage au jeune homme au parc des arènes, à Dax. © Radio France - Justine Hagard

Si le père de Victor n'est pas présent ce dimanche matin, ses collègues ont à cœur de lui témoigner leur soutien. Après la marche, Hugues Hommage, un collègue et ami du père de Victor, prononce très ému ces quelques mots : "On ne va pas le laisser tomber, parce qu'il a toujours été là pour nous". "C'est un ami avant tout, et tout le monde l'estime énormément, raconte-t-il. C'est le genre de collègue que tout le monde voudrait avoir. Il est toujours là pour les autres."