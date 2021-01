Salle de shoot clandestine, châtelaine pillée : démantèlement d’un gros trafic de drogue dure à Périgueux

La police de Périgueux a démantelé un important trafic de cocaïne. La drogue circulait via une salle de shoot clandestine et un château de l’agglomération de Périgueux. Huit personnes sont sous les verrous.

L'enquête a duré plus d'un an (Photo d'illustration)

Les enquêteurs ne pensaient pas pêcher un aussi gros poisson, et même plusieurs. Deux têtes de réseaux ont été arrêtés à Périgueux par les enquêteurs de la police périgourdine. Au terme de cette procédure qui aura nécessité l’audition d'une cinquantaine de personnes et 23 gardes à vue, un procès devrait se tenir en juin prochain. Huit suspects sont en détention provisoire.

Le premier, un habitué du domaine

Ce Périgourdin organisait son trafic depuis son appartement. Au sous-sol, dans sa cave il avait installé une véritable salle de shoot. Un canapé, des bougies et tous les ustensiles nécessaires à la consommation de cocaïne. Âgé de 45 ans, le dealer avait aussi une clientèle assez âgée, tout comme le mode de consommation de la cocaïne dans cette salle de shoot clandestine. La cocaïne était fumée après avoir été mélangé à de l'ammoniaque, un mode de consommation "qu'on avait pas vu depuis 15 ans " relève un enquêteur. Parmi ses plusieurs dizaines de clients, de nombreuses femmes, âgées de 20 à 55 ans souvent endettées à cause de leur addiction, parfois obligées à se prostituer pour régler leurs dettes ou pour payer leur consommation. Ces faits se sont souvent produit alors que ces dernières étaient sous l'emprise de ces stupéfiants.

Les filles d'un châtelaine volait leur mère pour payer leur consommation

Parmi elles, deux filles d'une châtelaine allemande. Toutes deux âgées d'un cinquantaine d'année et "accro" à la cocaïne, elle se sont retrouvées aux mains de ce vendeur et des ses lieutenants, parfois-même dans le château où d'importantes quantités de drogues étaient consommées. Le château pillé des œuvres d'art et bijoux appartenant à la mère de ces deux femmes. Une allemande de 90 ans. Ses deux filles volaient elles-même le château pour payer leur consommation.

Le deuxième, plus jeune, qui vivait au dessus de ses moyens

Lui aussi était déjà bien connu des services de police à 31 ans. C'est au volant d'une belle Audi qu'il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter Périgueux, avec 26 000 euros de liquide sur lui. Avant ça, il était lui aussi à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue, principalement de la cocaïne. C'est grâce à la mise à l'arrêt du premier réseau que les enquêteurs ont pu s’intéresser à celui-ci. Les clients se sont rabattus sur ce deuxième vendeur, souvent en proie à leur addiction pour la cocaïne.

Dans ces deux affaires tout le monde se connaît

Même s'ils ne travaillaient pas directement ensemble, les deux têtes de réseaux se connaissaient et leurs lieutenants aussi. Certains se sont fait pincer ensemble il y a plusieurs années. Peu de temps avant le coup de filet final, certains revendeurs et des clients en étaient venus à se menacer avec des armes, des coups de feu ont même été échangés.

Les deux hommes et six autres personnes sont actuellement incarcérés et poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestrations de personnes, menaces de morts réitérés, abus de faiblesse sur personnes vulnérables et vol par effraction.

Les dernières interpellations se sont déroulées mi-décembre alors que l'enquête est en cours depuis janvier 2020.