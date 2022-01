Lancement du Comité de soutien 64 à Valérie Pécresse

La photo de famille est en place, cette fois dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le Comité de soutien à Valérie Pécresse veut produire -l'impulsion- sous l'égide aussi du Comité national, présidé par le président du Sénat, Gérard Larcher. Rassembler les sensibilités politiques au Pays Basque et en Béarn. Les Républicains veulent rallier les centristes. Le comité ouvre la porte à la société civile et tend la main à l'UDI, l'Union des Démocrates et Indépendants, pour une union reconstituée de la droite et du centre. Le MoDem a préféré rejoindre les rangs du Président de la République sortant, Emmanuel Macron.

L'union faisant la force, à moins de 100 jours du scrutin présidentiel, mais aussi percuté par la crise sanitaire, les actions militantes vont être réduites, peu de rassemblements, précisent les membres du comité de soutien. Sont concernés notamment les réunions publiques.

"Le département a été maillé" explique encore le sénateur Max Brisson qui préside le comité, "il y a des correspondants un peu partout dans le Pays Basque intérieur comme sur la côte et la partie béarnaise du département" .

Aussi le projet de "rupture" avec la gouvernance actuelle, assumé par la candidate Pécresse, sera présenté par ses soutiens lors de "réunions dits d’appartements" à domicile donc, pour une campagne de proximité et une large communication qui sera faite via les réseaux sociaux en direction des jeunes. Sur Instagram, chaîne Youtube, Tik Tok, Snapchat, Facebook, Twitter, Linkedin seront privilégiés. Pour parler éducation, famille, santé, décentralisation, neutralité carbone et énergie nucléaire, autant d'axes de campagnes retenus par la candidate, en campagne Valérie Pécresse. Et Max Brisson de conclure "une droite assumée de franche rupture", "l'alternance ... ça peut passer, ça peut le faire !"

Le comité de soutien 64 à la candidate Valérie Pécresse © Radio France - Muriel Vitel

Président du Comité de soutien : Max Brisson, sénateur et conseiller départemental

Animateur délégué général : Nicolas Patriarche, maire de Lons et vice président du Conseil Départemental

Maires : Maider Arosteguy, maire de Biarritz, conseillère régionale ; Claude Olive, maire d Anglet et vice président du Conseil Départemental ; Jean-François Irigoyen, maire de Saint Jean-de-Luz ; Marc Oxibar, maire d'Ogeu-les-bains et conseiller régional ; Didier Irigoin, maire de Beguios ; Isabelle Peguilhe, maire de Mazerolles.

Conseillers départementaux : Sandrine Lafargue, Fabienne Costedoat-Diu, Sylvie Meyzenc, Christine Lauqué, Patrick Chasseriaud, Geneviève Berge, Nicole Darasse, Patricia Arribas-Olano.