Crash d'un avion de tourisme au large de Fécamp, un gros dispositif de secours déployé

Fécamp, France

Un avion de tourisme s'est crashé à Fécamp (Seine-Maritime) ce mardi 18 février 2020 à15h41. L'engin s'est abîmé en mer à 300 mètres au large du sémaphore qui surplombe la baie de Fécamp sur le littoral de la Seine-Maritime (voir carte ci-dessous). Une seule personne était à bord de l'avion et elle est toujours recherchée.

Un important dispositif de secours est déployé sur place : les sauveteurs en mer (SNSM), un hélicoptère de la Marine nationale et un hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile. Les services de secours - à terre - sont également mobilisés.

Les morceaux de la carcasse éparpillés

L'appareil est disloqué et les morceaux de la carcasse sont éparpillés entre Fécamp et Saint Pierre en Port, un peu plus au nord Le crash a dû faire du bruit aux alentours car des habitants de Fécamp l'évoquent sur les réseaux sociaux ce mardi en fin de journée.

L'avion avait décollé dans la journée d'un aérodrome situé à Saint-André de l'Eure. Ces avions - DR 400 - sont très répandus dans les aéro-clubs.