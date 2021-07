Cinq jeunes seront jugés en septembre, après avoir séquestré et violenté un homme de 55 ans à Fécamp, le 22 juillet dernier. L'origine de ce déferlement de violence : une dette de 100 euros qui n'avait rien à voir avec la victime.

Fécamp : ils séquestrent et violentent un homme de 55 ans pour récupérer 100 euros

Le groupe est composé de quatre hommes et d'une femme, âgés de 28 à 15 ans.

Ils lui ont fait vivre un véritable calvaire. Cinq jeunes, quatre hommes et une femme, dont un mineur, ont été présentés à un magistrat ce mercredi, accusés d'avoir enlevé, séquestré et violenté un homme de 55 ans.

"Une dette de stups"

Jeudi 22 juillet, à Fécamp (Seine-Maritime), le groupe se rend chez cet homme et sonne à la porte. Ce n'est pas lui qu'ils veulent voir, mais un jeune homme de 25 ans, que le quinquagénaire a hébergé. Il leur doit 100 euros, "une dette de stups", selon une source policière. Le jeune homme n'étant pas sur place, le groupe choisit d'emmener le propriétaire... qui n'a rien à voir avec leurs histoires.

Selon cette même source, l'homme de 55 ans est alors emmené de force, à pieds, dans un appartement. Et les violences vont s'intensifier : la victime est frappée, insultée et menacée. Le tout sur fond d'alcool. Ses bourreaux prennent des photos, qu'ils envoient via Snapchat au jeune qu'ils recherchent.

Celui-ci finalement arrivera le lendemain, vendredi 23 juillet. La dette est remboursée, le quinquagénaire est relâché mais il est très choqué, et présente des traces de coups et des hématomes.

Ce lundi, la police est parvenu interpeller les membres du groupe. En garde à vue, ceux-ci ont minimisé les faits. Mais les enquêteurs estiment avoir recueillis assez d'éléments. En attendant d'être jugés au mois de septembre, deux des cinq jeunes sont aujourd'hui en prison, deux sont sous contrôle judiciaire et le plus jeune, un mineur, a été placé dans un foyer à Rouen.