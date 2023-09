Fécamp : la relique du Précieux sang de retour dans son abbatiale

Un peu plus d'un an après sa disparition, la relique du Précieux sang a retrouvé son abbatiale de Fécamp (Seine-Maritime). "C'est le retour du Prodigue" sourit Monseigneur Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre qui a assisté à la restitution qui s'est déroulée dans la salle des mariages de la mairie de Fécamp ce mercredi après-midi.

Deux caisses, sous scellées, rapportées par les enquêteurs de l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), contenant le reliquaire et les autres objets de culte dérobés dans la nuit du 1er au 2 juin 2022 ont été ouvertes devant le maire de Fécamp entouré de son premier adjoint, de la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback, du curé de la paroisse, de l'évêque du Havre, du chef de l'OCBC et du directeur territoriale de la police judiciaire de Rouen.

Le reliquaire du Précieux sang de l'abbatiale de Fécamp et les autres objets dérobés en juin 2022 © Radio France - Bénédicte Robin

Autant de personnes pour saluer le retour d'un objet patrimonial de la Ville de Fécamp a insisté David Roussel, le maire. "C'est un attachement pour les fidèles d'une part mais pour les Fécampois en général d'autre part parce que c'est l'histoire de notre ville qui se raconte à travers ce reliquaire. Il était l'objet d'un pèlerinage au Moyen-Âge. C'est une partie de la ville qui avait été dérobée" conclue l'élu.

Et pour les croyants, "c'était une grande émotion" explique le père Pascal Duménil, le curé de Fécamp qui a vécu ce vol comme "une réelle profanation. Il doit y avoir trois églises dans le monde qui ont ces reliques du Précieux sang" rappelle le prêtre.

Une enquête clôturée

Cette relique avait été volée dans la nuit du 1er au 2 juin 2022 et avait refait surface un peu plus d'un mois plus tard aux Pays-Bas chez un détective d'arts Néerlandais que les receleurs avaient contacté pour lui remettre cet objet invendable et sans valeur autre que cultuelle.

A ce jour, il n'y a eu aucune interpellation et pas de trace du ou des auteurs de ce vol mais l'enquête est clôturée indique l'office central de lutte contre le trafic de biens cultuels.

L'abbatiale de Fécamp (seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

La relique à découvrir pour les journées du patrimoine

La relique a regagné aussitôt la sacristie de l'abbatiale où elle avait été volée. Elle en est ressortie temporairement ce mercredi soir pour la messe célébrée en l'honneur de son retour par l'évêque du Havre. Et elle sera exposée à tous ceux qui le souhaitent ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine.

L'intérieur de l'abbatiale de Fécamp (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Mais la relique sera désormais sous bonne garde affirme la ville, propriétaire et de l'abbatiale et des objets qui s'y trouvent (dont le reliquaire), qui assure avoir revue la sécurité de l'édifice, sans en dire davantage.