Fécamp : une jument retrouvée mutilée

Encore un cas d'équidé mutilé. Cette fois-ci c'est à Fécamp. Levis, une jument âgée de 20 ans, a été retrouvée ce mercredi matin avec plusieurs plaies, à la patte et à la vulve.

Levis présente des plaies importantes aux pattes et à la vulve (photo d'illustration).

Un nouveau cas d'équidé mutilé. Ce mercredi matin, à Fécamp, une jument de 20 ans a été retrouvée avec d'importantes blessures dans un pré comptant 19 autres chevaux. L'animal, qui se trouvait de surcroît en gestation, était blessée aux pattes et à la vulve.

"La jument avait du sang sur le postérieur, explique Steven, son propriétaire. En remontant un peu plus haut, on s'est aperçus qu'elle était entaillée nettement et que ça saignait aussi de l'intérieur." Des plaies qui ne peuvent avoir été causées que par un humain, selon lui.

"Ces gens-là, il n'y a rien qui les arrête, poursuit Steven. L'écurie est gardée par deux chiens, l'un des deux est amorphe depuis deux jours, je pense qu'ils ont dû le taper aussi. Moi j'ai pris le parti de ne plus bouger de là. On a décidé que l'écurie ne serait plus jamais vide."

Cette agression vient s'ajouter à une longue liste, dans toute la France. "Ce qui fait peur, c'est qu'ils sont beaucoup. Aujourd'hui, cela arrive ici, demain à 200 kilomètres, etc. Combien sont-ils sur le truc ?" Une enquête a été ouverte.