Le SAT n'a pas à rougir de sa performance. Les Trélissacois s'inclinent en finale de Fédérale 1 de rugby ce samedi à Auch, dans le Gers. Jusqu'à la dernière minute, le match était très serré face à Lavaur.

Plusieurs cartons pendant la rencontre

Certains joueurs n'arrivent pas à contenir leurs larmes. La défaite est certainement amère d'autant plus que le SAT a dominé la seconde partie de la rencontre.

L'égalité en fin de seconde mi-temps (21-21) a été fatale pour les Trélissacois qui ont encaissé une pénalité des Tarnais pendant les prolongations. Le SAT passe donc juste à côté de soulever le trophée Jean-Prat de Fédérale 1.

Les supporters trélissacois ont félicité leurs joueurs à la fin de la rencontre à Auch. - Christian Lacombe

La performance des joueurs de Trélissac n'est pas honteuse : aucun essai du camp adverse - parfois sauvé in extremis - et une défense solide malgré une équipe amputée de plusieurs joueurs à cause de cartons jaune, blanc et rouge.