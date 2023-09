Fédérale 1 : Saint-Médard-en-Jalles dénonce des insultes racistes proférées à Mauléon

Des supporters du club de rugby de Mauléon accusés de racisme. Dimanche dernier, en marge du match disputé entre le SAM et Saint-Médard-en-Jalles à Marius Rodrigo, dans le cadre de la deuxième journée du championnat de Fédérale 1, des supporters souletins auraient proféré des insultes racistes à l'encontre de trois joueurs fidjien de l'équipe girondine, comme l'explique le journal Sud-Ouest (article réservé aux abonnés) .

"Eh l'esclave ! On va te remettre ton boulet au pied ! Etc etc etc.", raconte Jean-Michel Cormary contacté par France Bleu Pays Basque. Auteur de plusieurs livres sur le rugby, et père d'un des joueurs girondins, il est témoin de la scène. Des insultes proférées par "une bande d'excités appuyés contre la talenquère. Ils avaient sans doute terminé un repas bien arrosé tous ensemble et ça a eu le don de faire monter nos joueurs sur le terrain. [...] Quand on s'est permis de leur dire que c'était scandaleux de tenir de tels propos, la seule chose qu'ils ont trouvé à nous répondre a été : 'attendez, ici, on est chez nous donc on dit ce qu'on veut'. Ce n'est clairement pas digne d'un public de supporteurs, d'autant qu'autour certains témoins trouvaient le moyen de rire de la situation. On est quand même au 21e siècle"

Propos remontés au président de la FFR

"Nous étions dans les tribunes et nous n'avons pas entendu de là où nous étions, ajoute le co-président du club, Hervé Dubes. Ce sont les joueurs, les parents et des supporteurs qui nous ont fait ces remontées. Les joueurs, forcément, ont été touchés. Notre capitaine est venu me voir après le match en me disant : 'Heureusement qu'ils n'ont pas tout compris.' Le président girondin décrit par ailleurs une ambiance tendue entre les deux équipes avant la pause. "Je ne comprenais pas l'état d'énervement de mes joueurs avant la pause. Maintenant, si en ayant eu connaissance de ces faits."

Depuis, les signalements sont remontés au niveau de la Ligue régionale, qui a été alertée. Le dossier est en cours d'instruction devant la commission de discipline. L'autre co-président du club de Saint-Médard a été contacté ce vendredi matin. "Je suis content qu'il y ait cette enquête. On n'attend pas de sanctions particulières, on veut surtout que des actions soient menées le plus rapidement possible dans ce début de saison, de façon à ce que ce qui s'est passé samedi à Mauléon ne se reproduise pas sur les autres terrains", explique Hervé Dubes, qui précise que le club ne compte pas a priori saisir la justice. Mais l'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du président de la Fédération Française de Rugby (FFR), Florian Grill, qui a contacté le SMRC.

Une enquête en cours

Une communication d'urgence a été lancée dans tous les clubs de France pour appeler à la vigilance des dirigeants. Et notamment rappeler une procédure mise en place depuis quelques années maintenant, "mais qu'on ne connaissait pas" reconnait Hervé Dubes. Ce protocole prévoit que le capitaine puisse aller voir l'arbitre central pour signaler des propos racistes. Ce dernier doit alors appeler le président du club à domicile pour demander au micro à ce que ça cesse et si cela continue, le match peut être arrêté.

"À la mi-temps, les joueurs s'étaient pourtant rapproché de l'arbitre qui leur a répondu qu'il n'avait rien entendu, indique Hervé Dubes, qui a par ailleurs officié en Top 16 dans les années 2000. Pareil à la fin du match avec le représentant fédéral. Et le fait de désigner des arbitres de touches originaires de villages voisins, ça n'aide personne. Face à de tels agissements, il ne faut pas faire les sourdes oreilles."

Le SAM se défend

Le club de Mauléon, joint par FBPB, a choisi de répondre par communiqué : "Le SA Mauléon rugby a toujours eu une politique d'intégration et de formation reconnue dans la France entière. Notre club est actuellement sali par des propos diffamatoires fondés sur la calomnie et le mensonge. Le SAM, président, joueurs, et entraîneurs, condamne et condamnera fermement tous propos de racisme et actes de violence, sur et en dehors du terrain. Je serai vigilant à l'application de ces règles. En outre, nous œuvrons toujours pour la diversité et nous possédons dans notre effectif, des joueurs de tous horizons et toutes origines (argentins, né au Gabon et autres)."